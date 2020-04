Coronavirus, Battelli: "All'Eurogruppo chiuso primo tempo, ora possiamo vincere"

Battelli parla di "sciacallaggio" per riferirsi alle polemiche sul Mes: "Far credere che si sia ‘attivato’ il Mes è da irresponsabili, da avvelenatori di pozzi. Ricordo piuttosto che il Mes è stato ‘ratificato’ nel dal Parlamento italiano, e in maggioranza non c'eravamo certo noi. Né al governo. Ma proprio per questo, non mi aspetto le strumentalizzazioni dai miei compagni di banco perché tutti sapevamo che non era stato attivato il Mes ed era compito di tutti i parlamentari del M5s mettere in chiaro questo aspetto. Alcuni, al contrario non l’hanno fatto”. Ecco perché, dice Battelli "se qualcuno dei miei compagni di movimento ha nostalgia del sovranismo e non si sente più a suo agio nel nostro gruppo, ne tragga le conseguenze".