Vacanzieri in Liguria, Senarega (Lega): "Fare controlli accessi seconde case anche attraverso contatori energia elettrica"

“Controlli anche attraverso i contatori dell’Enel o di altri fornitori di energia elettrica. Era stato già fatto in alcuni Comuni italiani per le tasse sugli immobili (Ici). Ora si può ripetere per l’arrivo in Liguria dei proprietari delle seconde case”.

E’ l’idea lanciata oggi dal capogruppo regionale Franco Senarega (Lega) per arginare il flusso dei vacanzieri nella nostra regione in questo momento di emergenza Coronavirus.

“Ricordo che, grazie anche all’ordinanza di Regione Liguria - ha spiegato Senarega - le norme attualmente in vigore vietano gli spostamenti nelle seconde case.

Inoltre, i contatori dell’energia elettrica ormai sono stati digitalizzati ed è quindi facile risalire all’eventuale aumento dei consumi rispetto ai giorni precedenti, fornendo così alle autorità un elemento di prova oggettivo.

Per quanto riguarda la privacy, si tratta di un controllo straordinario e temporaneo per motivi di salute pubblica, più o meno sulla falsariga di quello già messo in atto per il monitoraggio degli spostamenti attraverso gli smartphone”.