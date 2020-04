Covid-19, due persone positive al test sierologico decedute nella casa di riposo di Cairo (VIDEO)

Emergenza Covid-19 a Cairo Montenotte. Il sindaco Paolo Lambertini fa il punto della situazione. "Ad oggi sono venti le persone in isolamento. Nel dettaglio: otto sono positive al Coronavirus; quattro risultano essere sotto indagine e le restanti otto sono appunto in quarantena per essere venute a contatto con soggetti positivi" spiega il primo cittadino Lambertini.

Un aggiornamento particolare riguarda la casa di riposo "Baccino". Aggiunge il sindaco: "Già dai primi di marzo, a parte gli operatori, gli ingressi di persone esterne alla struttura sono stati praticamente azzerati. I test sierologici eseguiti da Asl 2 su tutti gli ospiti, hanno evidenziato la presenza di 10 persone positive. Siamo in attesa di ulteriori verifiche. Purtroppo, ci sono stati tre decessi in questi giorni. Si tratta di persone molto anziane e con problemi pregressi. Di queste, due sono risultate positive al test sierologico. Sulla terza ha dato esito negativo".

"Il primo pensiero dell'amministrazione (e di tutta la comunità cairese) è rivolto alle famiglie di queste tre persone - conclude il sindaco - E' evidente che per noi la sicurezza e l'attenzione verso questa struttura è crescente perché si tratta di un'area dove c'è un alto livello di fragilità".