AStellaDistantiMaUniti, il sindaco Lombardi lancia la "sfida" social ai suoi cittadini

#AS𝙩𝙚𝙡𝙡𝙖D𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩𝙞M𝙖U𝙣𝙞𝙩𝙞 questa la sfida/hashtag lanciato dal sindaco di Stella Marina Lombardi per far passare momenti di spensieratezza ai suoi cittadini in questa difficile emergenza legata al Coronavirus.

"In queste giornate di grandi tensioni (vi ricordo che è da novembre che non riusciamo ad alzare la testa) le pagine di Facebook sono state luogo di incontri e scontri. Comprensibile che il malessere di questi momenti abbia portato a grande frustrazione e ad una sensazione di rabbia che nasce da una propulsione interna dovuta alla mancanza della libertà o di qualcosa di indispensabile. Forse incontrollabile? Non lo so, perché le debolezze e le forze umane non sono codificabili e simili. Una cosa però possiamo farla tutti: 'provarci'. Proviamo per i prossimi giorni a non essere divorati dalla rabbia (che poi è solo paura) che trasforma tutto in una minaccia. Ritroviamo la grande umanità che ci contraddistingue e che ho trovato nella enorme quantità di prodotti consegnati ai servizi sociali, raccolti in alcuni negozi di Stella. Dimentichiamo le ostilità, le polemiche e le provocazioni" ha scritto la prima cittadina sui social.

"Ecco in cosa consiste la sfida: nella pagina del comune, aggiungete una parola a #astelladistantimavicini o un nuovo hashtag e se vorrete corredandola con una foto scovata nei vostri ricordi di Pasque passate o semplicemente raccontare come state preparando questa e non solo in termini culinari. Mi raccomando" ha detto nel suo appello Marina Lombardi.