Celle, il sindaco firma l'ordinanza che obbliga all'utilizzo delle mascherine

Per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sul territorio di Celle il sindaco Caterina Mordeglia ha firmato un'ordinanza che obbliga tutte le persone, fuori dall'abitazione accedendo a spazi chiusi pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente, ad adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina oppure un qualsiasi altro indumento a copertura del naso e della bocca.

"In particolare gli avventori, per accedere agli esercizi commerciali, dovranno indossare guanti e mascherina; se fossero sprovvisti di guanti i titolari o i gestori degli esercizi commerciali metteranno a disposizione gel disinfettanti per le mani, che dovranno essere utilizzati dai clienti in entrata. L'accesso alle attività commerciali al dettaglio, con l'obiettivo di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, con la necessità di portare con sé minori, disabili o anziani eogni attività sociale esterna consentita deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro" viene spiegato nell'ordinanza.