Dall'emergenza Covid-19 al dissesto idrogeologico: il Comune di Finale acquista un drone multiuso

Acquistato dall’Amministrazione Frascherelli un drone per vigilare in modo più capillare sul territorio: “L’acquisto era già in previsione per finalità legate al dissesto idrogeologico e per attività di Protezione Civile” comunica il Sindaco Ugo Frascherelli.

“In questi giorni potremo utilizzarlo anche per l’emergenza Covid-19, sempre in sinergia con la Prefettura e coordinandoci con essa.

Abbiamo un Agente di Polizia Municipale abilitato al suo utilizzo, di certo sarà strumento che dimostrerà la sua utilità sin da subito, che ci permetterà di arrivare con lo sguardo laddove sarebbe più complicato“ conclude il primo cittadino.