Albenga, il Trincheri: "Prontamente adottate tutte le misure per fronteggiare Emergenza Coronavirus"

Spiega Piero Corradi Presidente dell'Istituto Trincheri: "L'Istituto Trincheri ha prontamento adottato tutte le misure indicate dall'Asl e Alisa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. A evidenziarlo è anche il fatto che la quasi totalità dei dipendenti è risultata negativa ai test. I dipendenti hanno ricevuto i dispositivi di protezione personale per tempo e gli stessi sono stati correttamente utilizzati. Purtroppo alcuni pazienti sono entrati in contatto con il virus, ma anche in questo caso voglio precisare che ASL e Alisa sono sempre stati al corrente di tutti i dati e che le misure che ci hanno indicato, quali ad esempio la chiusura degli spazi comuni, sono state adottate."