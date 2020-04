Il mondo della musica savonese piange il batterista Francesco Sardo

Il mondo della musica savonese piange la scomparsa di Francesco Sardo, per gli amici più cari "Ciusky". Il batterista, che aveva militato tra alcune delle più importanti band della scena locale, si è prematuramente spento a soli 66 anni di età, stroncato dal Coronavirus.

Così lo ricordano commossi i suoi amici della band dei Black Moon: "Te ne sei andato in silenzio, senza disturbare, lasciando un vuoto che colmeremo solo con i tuoi ricordi. Ricordi di un uomo semplice, disponibile e soprattutto di un uomo in musica. Non abbiamo potuto aiutarti mentre precipitavi. Avremmo voluto offrirti la nostra mano, ma la lontananza lo ha impedito. Sappi però che sarai sempre nei nostri cuori ed ogni nota che suoneremo sarà un inno alla nostra amicizia... Buon Viaggio..."

I Black Moon dedicato poi un pensiero a Wanda, la compagna di una vita di Ciusky: "Questo è il tempo per piangere, per gridare al cielo il tuo dolore.......nessuno potrà impedirtelo.Verrà poi il tempo della rassegnazione e, tutti i tuoi ricordi con Ciusky, saranno soltanto fatti dai bei momenti vissuti insieme".