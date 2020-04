Savona, continuano i controlli della polizia locale: sanzionata una coppia di Vado e un cellese (FOTO)

“Liguria chiusa per Pasqua”. Un messaggio che è importante ribadire per contrastare gli arrivi in riviera di persone dirette verso le seconde case.

La Polizia Locale di Savona, in collaborazione con le forze dell’Ordine attive sul territorio, sta eseguendo servizi ad hoc sia al casello autostradale che sulle principali vie di accesso alla città per contrastare il fenomeno.

Gli agenti questa mattina hanno effettuato i controlli su 100 persone e relativi veicoli in Via Nizza e piazza Leon Pancaldo, due le sanzioni comminate.

La prima riguarda una coppia di Vado che ha dichiarato di aver effettuato lo spostamento per recarsi in farmacia ma alla richiesta di poter controllare lo scontrino e vedere i medicinali hanno confessato di essersi spostati per fare la spesa. La seconda invece ha visto coinvolto un cittadino di Celle che ha dichiarato di essersi recato a Savona autorizzato dal sindaco.