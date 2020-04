Decessi al "Baccino", Lambertini replica a "Cairo Democratica": "L'attenzione rimane alta. Attuati i protocolli di Alisa"

"L’attenzione alla sicurezza della casa di riposo "Baccino" rimane altissima, soprattutto data la fragilità degli ospiti presenti". Cosi il sindaco Paolo Lambertini replica all'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza "Cairo Democratica" (LEGGI QUI).

"Ai test sierologici eseguiti dall'ASL 2 su operatori e degenti, sono risultati positivi per 10 persone - spiega il primo cittadino Lambertini - Negli ultimi giorni, si sono verificati tre decessi di persone molto anziane con patologie pregresse. Due di queste, di età 99 e 97 anni, sono risultate positive al test sierologico. Sulla terza invece, ha dato esito negativo".

I test sierologici su operatori e degenti sono stati eseguiti lo scorso 8 aprile.

"Gli operatori ad oggi non sono risultati positivi al test sierologico. Su due persone ci sono ulteriori accertamenti in corso per confermare il risultato del test - spiega - Le misure di precauzione sono state adottate immediatamente con la chiusura totale all'ingresso dei parenti alla struttura già dal 5 marzo. Inoltre, gli ospiti risultati positivi sono in isolamento al piano superiore, mentre gli altri sono al piano sottostante".

"Gli operatori della struttura hanno avuto da subito tutti i DPI necessari (mascherine, guanti e tute protettive) - conclude - Nell'area Covid-19 sono stati attuati tutti i protocolli di Alisa, come la vestizione/svestizione degli operatori e la sanificazione dei locali".