In possesso di eroina si giustifica: "A Cairo non ci sono pusher. Per questo sono venuto a Genova"

Un 51enne è stato sanzionato per aver violato il decreto anti Coronavirus lo scorso 11 aprile in via Buozzi a Genova. L'uomo è stato notato dai poliziotti delle volanti mentre era in compagnia di un cittadino straniero.

Alla vista delle forze dell'ordine, i due sono entrati nella stazione della metro di Di Negro. Secondo quanto riferito, il cittadino straniero è riuscito a fuggire. Mentre il 51enne è stato fermato.

L'uomo trovato in possesso di tre grammi di eroina, si è giustificato dicendo che "A Cairo Montenotte non ci sono spacciatori. Per questo sono venuto a Genova". Il 51enne è stato segnalato anche come assuntore di droghe.