Orco Feglino, uomo cade nel fiume portando a spasso il cane: recuperato dai Vigili del fuoco

Cade nel fiume compiendo un salto di circa due metri. L'episodio, la cui vittima è stata un anziano, si è verificato questa mattina intorno alle 10.30 a Orco Feglino, in contrada Bricco.

Stando alle prime informazioni, l'uomo si trovava nei pressi della sua abitazione portando il proprio cane a espletare i bisogni fisiologici, quando improvvisamente la bestiola ha strattonato il guinzaglio facendo perdere l'equilibrio al padrone.

Per recuperare la persona, vista la zona impervia sia per la ripidità della riva sia per le dimensioni della strada carrabile, è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure.

Una volta terminate le operazioni è potuto così intervenire il personale volontario della Croce Verde di Finalborgo per trasportare l'uomo in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.