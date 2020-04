Pietra Ligure, Fratelli d’Italia vicina ai medici di base (FOTO)

“Un pensiero a chi, in prima linea contro il Covid-19, ha pagato il tributo più pesante”. Così il Circolo di Fratelli d’Italia Pietra Ligure - Valmaremola ha scelto il centro sanitario Pietra Medica quale destinatario dell’iniziativa pasquale promossa dal partito di Giorgia Meloni a sostegno di chi combatte al fronte la battaglia contro il Coronavirus.

“Vicini con il cuore e con l’anima ai Medici di medicina generale che, per primi e più di qualunque altro operatore sanitario, hanno pagato il prezzo di questa grave emergenza. Con grande stima e riconoscenza per il Vostro impegno in prima linea, auguriamo a Voi e alle Vostre famiglie una Serena Pasqua”.

Queste le parole che accompagnano i doni consegnati oggi al direttore dott. Bosco e alla segreteria del centro salute.

“Un gesto simbolico ma necessario” dichiara il presidente del circolo Silvia Rozzi, consigliere di minoranza del Comune di Pietra Ligure e capogruppo del movimento “Fratelli d’Italia è al fianco di tutti gli operatori sanitari, dei soccorritori, dei volontari di protezione civile, delle forze dell’ordine e di chiunque stia combattendo in prima linea in questa emergenza. Come circolo territoriale abbiamo scelto Pietra Medica perché i medici curanti sono stati i primi, probabilmente ancor prima di poterlo riconoscere, a guardare il Covid-19 negli occhi e ad affrontarlo a mani nude, pagandone le peggiori conseguenze in termini di contagi e vite umane spezzate. In Italia, alla data del 10 aprile, il totale dei medici deceduti per aver contratto il virus era già di 109 persone: 4 su 10 erano medici di base; un tributo altissimo per chi stava solo svolgendo il proprio lavoro. Va a loro la nostra stima e un profondo rispetto".