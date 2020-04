Vaccarezza: "La fine di questo periodo difficile è sempre più vicina, ce la faremo"

"Spero abbiate passato una Pasqua serena, compatibilmente con questi giorni difficili. Spero inoltre che, come per me, queste giornate siano state per voi uno sprone ad andare avanti con correttezza e senso civico; la fine di questo periodo difficile è sempre più vicina, ce la faremo. Mille volte la nostra Liguria è caduta, altre mille si è rialzata" commenta Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo".

"Recentemente abbiamo vissuto situazioni complicatissime, soprattutto per quello che riguarda le nostre strade, sia di competenza comunale, che provinciale, che in concessione a gestori privati autostradali. Questi giorni di festa, però, portano con loro due ottime notizie che ci fanno guardare il futuro con più ottimismo".

"La prima è di pochissimi giorni fa, ed è la conferma degli oltre 41.000.000 di euro per i soli enti della Provincia di Savona come seconda tranche per gli interventi di ricostruzione e di mitigazione del rischio, legati all'alluvione e alla mareggiata del 2018. Queste risorse, consentiranno la partenza di numerosi cantieri entro la fine di quest'anno, dando così un ulteriore impulso al rilancio della nostra economia, soprattutto dopo questi mesi di blocco totale. A queste risorse, seguirà un'ulteriore tranche per un ammontare di circa 100.000.000 di euro da distribuire, naturalmente per quota, anche agli Enti della Provincia di Savona".

"La seconda buona notizie si concretizzerà in questa settimana e riguarda l'arrivo del 30 per cento delle somme di Stato Avanzamento Lavori alle aziende che hanno operato sui cantieri dal mese di novembre 2019, ditte che ringrazio ancora, per la capacità, la rapidità, la disponibilità e la professionalità dimostrate in quel frangente" prosegue.

"Naturalmente il mio ringraziamento va anche a ogni persona di ogni singolo Ente che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma soprattutto alla Provincia di Savona: senza la firma del Presidente per gli oltre 50.000.000 di euro di somme urgenze nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. E il collage di foto che ho rubato dal profilo dell'assessore provinciale alla viabilità Luana Isella, foto che riguardano uno dei cinquanta cantieri, aperti a tempo di record su tutto il territorio della Provincia, non si sarebbe potuto fare".

"Ripartiremo presto, molte le cose da fare, molti i progetti da portare a termine, moltissima voglia di traguardare questo momento. Per la Liguria ci saremo, sempre" conclude Vaccarezza.