Coronavirus, anche ad Albisola imposto l'obbligo di mascherine

Anche ad Albisola Superiore arriva, con in molti altri Comuni del savonese, l'obbligo di dotarsi di mascherine per accedere agli esercizi pubblici e non solo.

Con l'ordinanza del Sindaco Maurizio Garbarini firmata stamani sono state infatti prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive già in vigore, aggiungendone altre.

Tra queste l'uso obbligatorio di mascherine e contestualmente di guanti negli esercizi commerciali, nei luoghi aperti al pubblico e in adiacenza all'entrata degli stessi in presenza e vicinanza di altri persone.

I titolari e gestori di queste attività hanno l'obbligo di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale un avviso.

Previsto poi per le prossime tre domeniche del 19-26 aprile e del 3 maggio che le attività commerciali possano esercitare la vendita sino alle ore 15, eccezion fatta per le farmacie e parafarmacie e le consegne a domicilio che potranno restare aperte ed operare tutto il giorno.

Apportata anche una specifica all'ordinanza regionale circa le attività agricole: saranno consentite esclusivamente nel territorio del proprio Comune di residenza o domicilio.