Coronavirus, controlli delle polizie locali nel weekend pasquale: il punto alle 17.00 in diretta su Savonanews

I controlli intensificati nel lungo weekend pasquale iniziati venerdì 10 aprile e conclusi ieri, 13 aprile, a Pasquetta, i numeri nei loro comuni e le giustificazioni più "strane" riscontrate durante i loro pattugliamenti.

Ma non solo, anche come in questi difficile mesi legati all'emergenza Coronavirus, sono riusciti a gestire i cittadini e le tanto "criticate" autocertificazioni, oltre alle iniziative messe in atto.

Ne parleremo oggi alle 17.00 in diretta sulla pagina Facebook di Savonanews e sulla home page del sito con i responsabili delle polizie locali savonesi e avremo come ospiti il comandante di Savona Igor Aloi, di Finale Eugenio Minuto, di Borgio Verezzi Giovanni Bozzo e Francesco Parrella di Alassio.