Finto concorso a premi: la Polizia Postale segnala un ulteriore tentativo di phishing

La Polizia postale ha segnalato un ulteriore tentativo di phishing con al centro un finto concorso a premi e il marchio utilizzato dai cybertruffatori è ancora una volta quello della società Coop, che ha già denunciato il fatto.

Questo è il messaggio utilizzato per attirare le vittime nella rete: “Ogni giovedì scegliamo 10 utenti casuali per dare loro la possibilità di vincere favolosi premi. Il premio di oggi è un buono di 1.500 euro per qualsiasi negozio! Il vincitore potresti essere tu! E' un’opportunità riservata a chi vive in Italia”. Partecipare è gratis e divertente!”.

"Fate attenzione. Non cliccate mai sul link proposto nei messaggi, non compilate moduli online con i vostri dati sensibili e verificate sempre sui siti ufficiali le informazioni che vi arrivano. In caso di sospetti potete effettuare una segnalazione sul sito della Polizia postale" scrivono dalla Polizia di Stato.