Pasqua, Pasquetta e Coronavirus: trascorsa la festa tracciamo un bilancio da dimenticare, sperando nel futuro

La Pasqua, la Pasquetta, i classici riti religiosi e le abitudini del weekend molto conosciuto per essere trascorso ‘con chi vuoi’, sono transitati lentamente quest’anno, una stagione diversa dettata dai tempi del Coronavirus. Senza quel maledetto virus che ci sta segnando la vita di tutti i giorni da febbraio, oggi saremmo qui a tracciare consuntivi per il weekend pasquale: il turismo, il commercio, il numero di villeggianti presenti sulla riviera di ponente e la sua ricaduta economica sul territori. Niente di tutto questo, purtroppo. Il Covid-19 e le giste disposizioni imposte ovunque, hanno stracciato via tutto: prenotazioni, vacanze, gite fuori porta, voli in Italia o all’estero.

La Pasqua, come viene solitamente vissuta, è stata totalmente diversa. Ci si è organizzati a casa: chi ha potuto ha acceso il barbecue sul terrazzo e non è mancata la carne alla griglia. Altri hanno fatto quanto potuto tra le mura domestiche: domenica e ieri non sono mancate, fortunatamente, alcune prelibatezze da mettere a tavola. Ma, sicuramente, per molti è mancato il vero clima di festa.

Vedere le strade deserte tranne che per qualche coda sabato al supermercato, fa decisamente male al cuore. Ristoranti e bar chiusi in un fine settimana da sogno sul piano meteorologico non si possono vedere. E le spiagge: senza il ‘lock down’, ne siamo certi, sarebbero state stracolme ed avremo avuto un weekend pasquale da record.

Niente di tutto questo, invece. C’è chi sta peggio, però, non dimentichiamolo. C’è chi con il Covid-19 non ha passato una buona Pasqua perché ha perso parenti ed amici cari e non ha pensato certamente a spiagge e strade deserte ed a negozi chiusi o viaggi non fatti in località più o meno esotiche. E c’è chi invece ha lavorato in questo weekend, senza risparmiarsi: sono medici, infermieri ed oss che forse sono i più abituati ai turni anche festivi. Ma quest’anno no, quest’anno è diverso. Sono arrivati dolci, uova e colombe per alleviare la sofferenza di chi vede soffrire. Ma è un momento, un soffio di vento veloce, perché poi si torna in corsia a lottare contro quel ‘maledetto’. Dopo l'ultimo discorso di Conte, dopo i decreti che fanno riaprire qualcosa, dopo un lieve miglioramento dei ‘numeri’, vediamo la luce (ma sarebbe meglio chiamarla un lumicino) in fondo al tunnel. Ora ci siamo dati maggio come scadenza: il 4 maggio. Ma è una data che potrebbe ulteriormente procrastinate.