Spegnimento impianti termici: i manutentori chiedono ai Comuni chiarezza

"Siamo ormai alla scadenza del termine del 15 aprile, data in cui gli impianti di riscaldamento e le centrali termiche dovrebbero venir disattivati. La facoltà che i Comuni hanno, sulla base del contesto climatico del momento, di prorogare tale scadenza mette ovviamente in fermento tutte quelle aziende che devono operare per garantire a tutti condizioni di benessere all'interno delle proprie abitazioni e luoghi di lavoro" Si apre così la nota diffusa dalla CNA Savona.

"La situazione attuale che poi impone ai cittadini di rimanere a casa (salvo quanto derogato dalle vigenti disposizioni) e che può addirittura riguardare soggetti più deboli e colpiti da provvedimenti di quarantena - prosegue la nota - richiede una maggiore attenzione e tempestività da parte degli Enti territoriali nei confronti sia dei propri cittadini che delle imprese di manutenzione che devono uniformare il loro comportamento in base a quanto stabilito evitando di dover operare più volte sullo stesso impianto".

"Quello che oggi chiede il Gruppo Manutentori della CNA di Savona è un comportamento di valutazione univoco e coerente da parte dei vari Comuni e una rapida valutazione circa la necessità di una proroga, seppur limitata, delle ore giornaliere di riscaldamento oltre la scadenza" concludono dalla CNA Savona.