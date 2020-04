Celle, la Banda Musicale G.L. Mordeglia in lutto per la scomparsa del maestro Vincenzo Rossi

Celle e la banda musicale G.L. Mordeglia piangono la scomparsa dello storico maestro Vincenzo Rossi, mancato all'età di 68 anni all'ospedale San Martino di Genova.

Conosciuto e stimato da tutti, per anni aveva diretto la banda cellese. Aveva lavorato al teatro Carlo Felice e aveva poi suonato nelle bande di Alessandria e di Voltri.

"Oggi è un giorno molto triste per la nostra banda, questo maledetto virus si è portato via il nostro maestro Vincenzo. Chiediamo a tutti i credenti una preghiera per lui, ai non credenti un pensiero positivo" ha scritto la banda di Celle sulla sua pagina Facebook.

Lascia la moglie Gianna e il figlio Federico.