La natura si riappropria dei suoi spazi: la spettacolare corsa del capriolo sulla spiaggia savonese di Zinola

Le città deserte, spopolate e silenziose stanno regalando a chi, affacciandosi per un attimo alla finestra, ha la fortuna di "cogliere il momento giusto", alcune scene di incommensurabile bellezza.

La natura più selvatica si spinge nei centri cittadini, gli animali si sentono indisturbati e rinunciano per qualche attimo alla loro proverbiale diffidenza.

Tutto ciò si può ammirare in questo video apparso oggi sulla pagina Facebook Savona è: si vede un giovane esemplare di un ungulato, si direbbe un capriolo, che attraversa correndo una buona parte del quartiere di Zinola, quasi al confine con Vado Ligure e, gesto inconsueto per questo genere di animali boschivi ed erbivori, fa anche una "nuotata" in un mare limpido e cristallino che lambisce una spiaggia incontaminata.