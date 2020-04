Le guardie zoofile di Fare-Ambiente consegnano colombe pasquali a vigili urbani, case di riposo e carabinieri

In questi mesi le guardie zoofile di Fare-Ambiente, laboratorio Verde Savona sono sempre state in prima linea a difesa degli animali, non hanno mai abbassato la guardia e in più hanno dato la loro collaborazione anche nel campo della protezione civile.

"Siamo stati a Finale ligure, Loano, Pietra Ligure, Spotorno, Noli, Varigotti, Alassio e ieri eravamo a Varazze dall’inizio del’anno ad oggi abbiamo eseguito trenta servizi e percorso circa 1000 Km. Il nostro compito è quello di controllare che gli animali siano in regola con le direttive comunali, regionali o nazionali e se dovessimo trovare persone che non stanno alle regole stabilite dal governo (Cura Italia) o dalle ordinanze comunali verranno segnalate alle autorità competenti (polizia municipale, carabinieri, Polizia di Stato e carabinieri Forestale)" spiegano in una nota le guardie zoofile.

In questi giorni di festa le guardie hanno provveduto a portare le colombe pasquali alle case di riposo di Borghetto e Pietra Ligure senza dimenticare anche ai vigili urbani di Loano, Pietra Ligure, carabinieri di Finale Ligure e vigili urbani di Finale Ligure.