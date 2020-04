Strutture per anziani e ospedali, Righello (Pd): "Occorre la massima vigilanza sanitaria, il caso della chiusura del reparto del Santa Corona è emblematico"

Sulla chiusura del reparto II Negri del Santa Corona di Pietra Ligure, interviene Mauro Righello, consigliere regionale Pd: "Comprendendo bene il grande sforzo del personale sanitario - le parole di Righello - occorre la massima vigilanza, con l'adeguata fornitura dei dispositivi di sicurezza individuale ed effettuando tempestivamente tamponi e test sierologici, per scongiurare l'alimentazione di ulteriori focolai Covid. I casi delle strutture per anziani e del padiglione ospedaliero II Negri di Pietra Ligure ne sono un evidente esempio".



"Il reparto del Santa Corona è stato temporaneamente chiuso perché sono state riscontrate – a quanto si può apprendere – una positività al Covid-19 tra i pazienti e circa una decina tra il personale - continua l'esponente dem - Teniamo conto che quel reparto avrebbe dovuto rimanere "no-covid", destinato cioè a curare pazienti non affetti dal coronavirus ma evidentemente fragili e pertanto da tenere molto al riparo dai rischi di contagio. E' stata depositata oggi un'interrogazione urgente alla giunta regionale per conoscere quali procedure siano state seguite per ridurre al minimo il rischio contagio per pazienti e personale, di quali dispositivi di protezione (e da quale momento) fossero dotati i lavoratori e da quando siano iniziati gli esami (tamponi o test sierologici) a tappeto sul personale di un reparto così delicato".



"Non è il momento delle polemiche e men che meno degli allarmismi, ma occorre tenere alta la guardia sulla sicurezza tanto del personale quanto dei pazienti in contesti, quello ospedaliero e quello delle residenze per anziani, che da luogo di cura e di protezione può correre facilmente il rischio di trasformarsi in focolaio di ulteriore contagio" conclude infine Righello.