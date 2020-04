Mascherine FFP2 donate agli ospedali di Albenga e Pietra e alla Croce Bianca ingauna

La generosità di Albenga continua a manifestarsi attraverso importanti gesti e donazioni poste in essere da alcuni cittadini. Vincenzo Nato dell'Agenzia di Pompe Funebri Liguri ha donato 100 mascherine FFP2 ed alcuni occhiali protettivi alla Croce Bianca di Albenga, al Punto di Primo Intervento dell'Ospedale di Albenga (convertito in "Covid Hospital") e al reparto di rianimazione dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Anche grazie al lavoro che svolgo sono riuscito ad acquistare queste mascherine in grado di proteggere coloro che, per il loro lavoro, sono quotidianamente a contatto con pazienti affetti da Coronavirus - afferma Vincenzo Nato - Spero che molte altre persone possano compiere gesti simili, naturalmente ognuno in base alle sue possibilità. Insieme possiamo aiutare chi ogni giorno è in prima linea ed affronta questa terribile emergenza. Insieme ce la faremo".