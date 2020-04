Orco Feglino, dalle associazioni di paese un pensiero per allietare la Pasqua della cittadinanza

Ci hanno pensate le associazioni di paese a portare un sorriso in questa strana Pasqua agli abitanti di Orco Feglino.

Nei giorni appena trascorsi di festività pasquali i volontari, attivi da alcune settimane nella consegna della spesa a domicilio e, non ultimo, delle mascherine provenienti da Regione Liguria, hanno portato un pensiero alla popolazione. Specialmente alle sue fasce più sensibili in questo periodo di quarantena.

Sabato scorso sono state così regalate e consegnate uova di cioccolato ai bambini fino ai 14 e colombe agli ultra ottantenni. Ad occuparsene sono state l'Associazione Volontari Feglinese, la Pro Loco 'San Lorenzo', le confraternite di Santa Maria Maddalena e dei Santi Carlo e Bernardo, l'Antincendio Boschivo ed il gruppo 'Quelli che il catechismo lo fanno a Feglino'. Il tutto con la collaborazione degli esercenti locali.

Una comunità, quella dell'entroterra finalese, che da sempre si distingue per il senso di solidarietà e coesione, con un sempre importante impegno sociale da parte di tutte le organizzazioni di volontariato e che anche in questa Pasqua non ha voluto fare eccezione.