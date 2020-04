Covid-19, salta l'edizione 2020 del 'Vb Factor Contest'. Gli organizzatori: "Lavoriamo già per il 2021"

Il Covid-19 blocca il 'Vb Factor Contest'. L'annuncio gli organizzatori è arrivato nella giornata odierno tramite un post su Facebook. "Rompiamo questo lungo silenzio dovuto ad una fase di valutazione - si legge sul famoso social - In seguito all'attuale emergenza 'Covid-19' e visto il protrarsi delle limitazioni a data da destinarsi ci risulta impossibile programmare un evento come 'Vb Factor Contest'. Ci troviamo perciò costretti, nostro malgrado, a rimandare l'edizione 2020".

"Al momento vogliamo essere, come al solito, positivi: avremo più tempo per preparare al meglio la decima edizione del 'Vb Factor Contest' che non si ferma, bensì rimanda tutto di un anno! Lavoriamo già per il 2021 - concludono gli organizzatori - Torneremo a vivere di musica, tutti assieme".