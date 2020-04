Comune di Alassio sempre più "smart"

Si chiama "Anna" e da stamattina è operativa dal sito istituzionale del Comune di Alassio. Si tratta di un'assistente virtuale per l'emergenza Coronavirus a cui è possibile fare domande vocali, scrivere in chat direttamente le proprie curiosità o approfondire le tematiche sanitarie e le normative.

Compare sulla home page del Comune di Alassio ed è il frutto della collaborazione tra Comune di Alassio e la OpenAi, la società specializzata nell'intelligenza artificiale collaborativa, che ha creato appunto "Anna" una dipendente virtuale per processare informazioni, domande e risposte, nella fattispecie sul tema Covid-19.

Non è tutto: dal pomeriggio di oggi, sempre sul sito del Comune di Alassio (piè di pagina a destra) sarà attivato il seguente link: http://www.stone.it/corso-prevenzione-covid-19-cittadini/

Si tratta di un corso formativo di 12 lezioni rivolto alla cittadinanza, che potrà seguirle gratuitamente, per l'attività di prevenzione rispetto all'epidemia da Covid-19.

"Abbiamo previsto anche dei corsi specifici - spiegano dall'Amministrazione - per i dipendenti comunali, per i quali è previsto anche il rilascio, a norma di legge, dell'attestato di frequenza. Dobbiamo ringraziare in questo caso la Stone Srl che ha reso disponibile la piattaforma e i corsi gratuitamente informando anche che l'iniziativa è rivolta gratuitamente a tutte le attività produttive del territorio che potranno mettersi in contatto (www.stone.it) direttamente con l'azienda​".