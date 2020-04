Fumi della Costa Luminosa a Savona, pronto un esposto da presentare in Procura

Una raccolta di firme per un esposto da presentare in Procura a Savona con al centro la preoccupazione per i fumi che fuoriescono dalla Costa Luminosa attraccata in porto dallo scorso 21 marzo.

Al momento sarebbero 70 le adesioni e nei prossimi giorni, forse già nella giornata di oggi, le firme potrebbero giungere al sesto piano del Tribunale savonese. Il comitato Savona Porto Elettrico intanto si è fatto promotore dell'esposto con chi ha dato vita a questa iniziativa.

"Si tratta di una raccolta firme nata tra le persone che hanno a cuore le tematiche legate all'inquinamento per far sì che venga effettuata una verifica, non ci siano violazioni della legge e problemi per la salute dei cittadini. Sono 27 giorni che la nave è in porto e abbiamo proposto che venga allacciata alla rete elettrica da terra, oppure spostata agli alti fondali ma non siamo stati presi in considerazione. Siamo preoccupati per le mancate risposte, perché vediamo questo fumo giallo sopra le finestre e poi per il fatto che si è paventata la questione che la nave rimanga qui finché non ripartono le crociere" spiega l'ingegner Antonella Fabri, vice presidente Associazione italiana Esperti Ambientali ed esponente del Comitato Savona Porto Elettrico.

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio aveva paragonato il livello di emissione di CO2 della nave ad un condominio di una ventina di unità abitative, una dichiarazione che non aveva convinto il comitato. "Non possiamo paragonare una calderina con l'emissione di una nave che brucia combustibile pesante e 24 ore su 24. La gente non ci sta più a questa situazione" continua Antonella Fabri.