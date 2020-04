Incontro tra Toti e sindacati, Mario Ghini (Uil Liguria): "Un primo passo ma occorrono risorse ingenti oltre alle proposte"

Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, interviene relativamente all'incontro odierno tra i sindacati e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti:

"Un primo passo ma occorrono risorse ingenti oltre alle proposte di Toti - spiega Ghini - Accogliamo positivamente la proposta del presidente sull’avvio dei tavoli settoriali con il coinvolgimento del mondo accademico e scientifico per condividere e definire strumenti utili e necessari ad avviare la fase due. Bene per la Uil utilizzare sia i fondi per la formazione che le risorse per le politiche attive ma occorrono sforzi maggiori per la ripresa e sopratutto per la crescita. Auspichiamo che questo possa essere un primo passo verso una ripresa che non può non essere supportata economicamente da politiche nazionali né da politiche regionali".