"#iorestocasa e mi formo!": formazione gratuita in ambito marketing, strategia di business, fiscalità e tanto altro

“Iorestoacasa e mi formo” è l’iniziativa lanciata da New Exit, agenzia di marketing e comunicazione con sede a Sanramo, che dall’inizio del Lock Down ha deciso di regalare un percorso di formazione on line per chiunque abbia voglia di imparare e formarsi su tematiche fondamentali quali il marketing, strategia d’azienda, fiscalità e tanto altro.

“E’ una scelta che abbiamo intrapreso da subito” dichiarano Claudio Citzia e Maurizio Bellante formatori e founder di New Exit (oltre che di diverse altre aziende) “perché riteniamo che questo pur essendo un momento difficile rappresenti una grande opportunità per coloro che saranno in grado di evolversi, formarsi e farsi trovare pronti al restart”.

“Dona per avere” sembra essere il motto di Citzia e Bellante, che hanno già regalato decine di ore di formazione a più di 2000 partecipanti in meno di 2 settimane.

La prossima tappa? Giovedì 16 Aprile alle ore 18 quando si parlerà di digitalizzazione d’azienda, ovvero come utilizzare la tecnologia per ottimizzare i processi e sfruttare gli strumenti digitali per avere una corretta visibilità on line.

Gli iscritti al webinar, che è completamente gratuito, sono già più di 300 e derivano da ogni parte d’Italia. Per iscriversi basta cliccare sul seguente link e compilare il form di iscrizione CLICCA QUI.