Millesimo, mascherine obbligatorie in negozi, banche e uffici (VIDEO)

Obbligo di mascherina (o altri sistemi di protezione bocca e naso come sciarpe o foulard) all'interno delle attività commerciali. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco di Millesimo Aldo Picalli.

"L'ordinanza impone l'uso di mascherine o protezioni similari per chi frequenta supermercati, negozi, uffici, banche e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone - spiega il primo cittadino Picalli - Questo perché riteniamo sia una misura minima di rispetto verso se stessi, nei confronti di coloro che frequentano questi luoghi e ancor più per tutti gli operatori".

"L'ordinanza immediatamente esecutiva, è stata firmata nella giornata odierna - conclude Picalli - Sarà in vigore fino al 3 maggio. Poi vedremo se prolungarla".