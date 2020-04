Roccavignale, il Consiglio comunale via Skype. Il sindaco Fracchia: "Approvata importante variazione di bilancio"

Nella giornata di ieri si è tenuto il Consiglio comunale di Roccavignale. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno.

Spiega il sindaco Amedeo Fracchia: "E' stato un Consiglio comunale un po' diverso. Ossia in collegamento via Skype".

"Abbiamo approvato alcune importanti variazioni di bilancio dovute a maggiori entrate per la sistemazione della strada di Camponuovo (100.000 euro per l’alluvione 2018 e 50.000 euro di fondi regionali). Poi 11.500 per la messa in sicurezza riservato ai piccoli comuni. Infine i 4150 euro dello Stato per l’emergenza alimentare dovuta al Covid-19" conclude il primo cittadino Fracchia.