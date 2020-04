Altri due casi di Coronavirus tra il personale Piaggio Aerospace

Risale a ieri la notizia di altri due casi di positività al Covid-19 nell'ambito del personale di Piaggio Aerospace. Unendoli a una vicenda di cui avevamo parlato a marzo su Savonanews (leggi QUI), ammontano complessivamente a tre i positivi al test all'interno dell'azienda aerospaziale dall'inizio dell'emergenza a oggi.

Certamente in linea del tutto teorica potrebbero anche essere di più, ma la positività accertata e conclamata allo stato attuale riguarda soltanto tre persone.

Inoltre in base a quanto spiegato da questi due dipendenti durante la visita, tutto lascerebbe presagire che la malattia possa essere stata contratta al di fuori del contesto lavorativo. In Piaggio Aerospace, infatti, a oggi non esistono focolai conclamati.

L'azienda, da parte sua, rende noto di avere sempre applicato tutte le normative di contenimento nel pieno rispetto delle norme ministeriali.