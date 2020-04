Tovo San Giacomo, il sindaco Oddo fa il punto sull'emergenza Coronavirus: "7 casi positivi, di cui 4 in via di guarigione"

"Un aggiornamento sulla situazione nel nostro paese dei malati di Coronavirus. Ad oggi - dati forniti dall'ASL2 - i casi di contagio al Covid-19 sono complessivamente 7 di cui 4 in via di guarigione (stanno in pratica attendendo le ultime valutazioni da parte dei medici), 3 invece stanno sviluppando la malattia, presentando comunque sintomi non particolarmente cruenti. Ci sono inoltre 2 casi sospetti per i quali sono in corso le analisi di conferma". Così Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, informa la cittadinanza tovese sulla situazione Coronavirus nella località della Val Maremola.