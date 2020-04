Cerruti (Patto per Varazze): "Migliorare la connessione e la rete nelle frazioni"

"In questi giorni ricevo numerosissime lamentele dai concittadini del nostro entroterra, in particolare delle frazioni di Pero, Alpicella e buona parte di Casanova, che lamentano problematiche alla connessione e navigazione internet" commenta Gianantonio Cerruti, consigliere di minoranza di "Patto per Varazze".

"Non è certo una novità la mancanza di una rete via cavo o fibra e tanto meno la debolezza di segnale delle compagnie telefoniche nelle frazioni. Tuttavia nelle ultime settimane, alla cronica carenza infrastrutturale, molti residenti lamentano anche disservizi da parte dell’ azienda che fornisce la rete internet tramite banda larga dai ripetitori di zona. A seguito di alcune semplici verifiche abbiamo notato che la linea è troppo lenta (2.8-3 Mbps download e 0.18-9.26 Mbps upload) o addirittura assente per parecchie ore della giornata, procurando disagi notevoli ai lavoratori costretti ad utilizzare la rete e agli studenti che devono frequentare le video-lezioni".

"Complice lo stato di emergenza che probabilmente obbliga a connessioni forzate per stato di necessità, il sistema di connessione a internet nell'entroterra risulta essere troppo deficitario e penalizza eccessivamente quelle zone per chi ci vuole vivere e lavorare - prosegue - Inoltre teniamo ben presente che, nei prossimi anni, se saranno attuate le linee guida del governo riguardo la digitalizzazione, saremo obbligati ad essere sempre più connessi ed in smart-working, anche per risolvere semplici pratiche burocratiche".