Freccero (CNA Savona) su 'Fase 2': "Si alla sicurezza, No alla burocrazia"

Esiste un Protocollo Condiviso e siglato dalle parti sociali lo scorso 14 marzo che ha come obiettivo quello di porre delle linee di comportamento trasversali a tutte le categorie produttive per far fronte con sicurezza, sia per i lavoratori che per gli stessi imprenditori, all'esecuzione e alla ripresa delle attività economiche.

A breve inoltre dovrebbero venir licenziate delle Linee Guida specifiche per ogni comparto e che quindi facciano riferimento alle peculiarità di ciascun lavoro.

Esistono disposizioni nazionali (gli ormai ben noti DPCM) e decreti regionali che non solo identificano le attività che possono continuare o riprendere a lavorare ma che demandano solo in talune ipotesi specifiche al Prefetto o ad altra Autorità il compito di pronunciarsi all'interno del tracciato stabilito dai Regolamenti stessi.

“Ritengo che fare oggi un'opera di contingentamento delle attività, imponendo passaggi o ulteriori burocrazie non previste dalle norme vigenti – afferma Paola Freccero, Presidente di CNA Savona, rischi di andare ulteriormente a danneggiare imprese già pesantemente gravate dalla crisi e che necessitano, adottando tutte le precauzioni previste dal Protocollo e dalle più elementari misure di profilassi, di riprendere a lavorare senza ulteriori indugi”.

“Oggi più che mai – continua la Presidente - occorre operare in maniera unita e coesa contro l'abusivismo e contro tutti quei soggetti che non solo mettono da sempre a repentaglio la vita delle imprese virtuose giocando sporco sul mercato ma che oggi sono anche un potenziale pericolo fuori controllo per la sicurezza di tutti”.