Radio Onda Ligure 101: Giuseppe Anastasi presenta il nuovo singolo "Berlino"

Questa mattina Giuseppe Anastasi, uno degli autori più interessanti della scena musicale italiana e vincitore della Targa Tenco nel 2018 con il suo album di debutto, presenta il suo nuovo singolo "Berlino" a Radio Onda Ligure 101. L'intervista è in programma alle 12 e 10 circa nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana.

Giuseppe Anastasi durante la sua carriera artistica, ha scritto per Arisa, Noemi, Emma, Anna Tatangelo, Michele Bravi, Tazenda, Mauro Ermanno Giovanardi, Francesco Baccini, Mietta, Alexia. Nel 2009 vince il suo primo Sanremo Giovani con la canzone “Sincerità”, interpretata da Arisa, sempre in quella edizione la canzone vince anche il premio della critica “Mia Martini” ed il premio “sala stampa TV e radio”. Nel 2014, alla quarta partecipazione, vince il suo secondo Sanremo, sempre con Arisa, con la canzone “Controvento”, che registra due dischi di platino. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo disco di inediti “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo” che vince la Targa Tenco come “miglior opera prima”.

Sarà possibile seguire la diretta anche sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app della radio.