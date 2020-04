Savona, il dirigente del Ferraris Pancaldo detta le regole per la didattica a distanza: "Decoro, videocamera accesa e niente copia incolla da internet"

E' ripresa ieri, dopo lo stop delle festività pasquali, la didattica a distanza e il dirigente scolastico dell'istituto Ferraris Pancaldo di Savona ha dettato la linea da seguire per gli studenti che seguono le lezioni dalla propria abitazione e specificare il contenuto del decreto ministeriale.

Oltre a specificare i possibili scenari sul prosieguo dell'anno scolastico (ripartenza il 18 maggio oppure il passaggio diretto al prossimo anno) e le modalità di recupero dei possibili debiti e lo svolgimento dell'esame di maturità (solo con un colloquio orale) ha invitato gli studenti durante le lezioni a distanza a mantenere attiva la telecamera ed a mostrarsi secondo le regole del decoro e della buona educazione.

"Per quanto riguarda le consegne dei lavori a scadenza, assegnati all'interno di un quadro il più possibile equilibrato garantito in prima battuta dal coordinatore di classe, invito gli studenti, oltre a quanto già disposto in merito, a porre la dovuta cura al contenuto di queste attività, evitando così di inviare agli insegnanti materiali frutto di pedissequi "copia incolla" da internet, che non rendono giustizia all'intelligenza di nessuno" spiega Alessandro Gozzi che ha inoltre reso nota come monito la segnalazione del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria la quale specifica che sono stati compiuti diversi e ripetuti atti di disturbo e interferenza durante le lezioni a distanza, da parte di studenti estranei alla classe, o addirittura al mondo scolastico.

"La scuola procederà nella prossima settimana, secondo modalità che stiamo perfezionando intese a garantire la massima sicurezza, a consegnare in comodato d'uso gratuito agli studenti in difficoltà per l'assenza di dotazioni tecnologiche, i nuovi computer che abbiamo appena acquistato utilizzando i fondi erogati per l'emergenza del Ministero, e, ad integrazione, fondi presenti sul bilancio della scuola, in modo tale da non dover ricorrere a sgradevoli graduatorie di accesso" continua Gozzi.

"Voglio infine ringraziare tutta la nostra comunità impegnata nella didattica a distanza, docenti studenti e genitori, per il grande impegno che, ognuno per il suo ruolo, sta mettendo nella gestione di questo periodo, inimmaginabile fino a poco tempo fa, che molto ci sta togliendo in termini di libertà e vicinanza, ma che ci sta aiutando a sperimentare e ad innovare per costruire insieme una scuola ancora migliore" conclude il dirigente scolastico.