Coronavirus, dal Comune di Pontinvrea mille mascherine monouso per il reparto ematologia del San Paolo

Questa mattina Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea, si è recato presso l'ospedale San Paolo di Savona (reparto ematologia) e come promesso ha consegnato agli operatori mille mascherine monouso. " Un piccolo gesto di vicinanza - ha commentato Camiciottoli - che l'amministrazione Pontesina ha voluto fare nei confronti degli operatori sanitari che oggi sono in prima linea nella guerra contro questo maledetto virus ".

La consegna è avvenuta a metà mattinata alla presenza del direttore F.F Medicina Trasfusionale e immunologia di Savona dott.ssa Viviana Panunzio che ha dichiarato: "Ringrazio, a nome di tutto il personale della struttura trasfusionale, sedi di Savona e Pietra Ligure, e dell'AVIS di Savona, il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli per il supporto dato con il suo prezioso dono. Le mascherine costituiscono, in questo momento, un presidio importante per rendere sicuro il percorso protetto degli operatori e dei degenti".