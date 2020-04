L'emergenza Covid non ferma i cantieri, Vaccarezza: "Da Regione risorse economiche alle imprese per gli stati di avanzamento lavori"

"Squadre preparate hanno lavorato anche durante le feste per permettere di riaprire quasi immediatamente alcune strade, dando ottime prospettive anche sulla ricostruzione in tempi rapidi di alcuni tratti che erano scomparsi. L'arrivo dell’emergenza Covid-19 sembrava dovesse fermare tutto: fortunatamente il Presidente Toti con l'Ordinanza n.5/2020 permise ai cantieri strategici di poter continuare, così come è stato anche per i lavori lungo le strade delle nostra provincia".