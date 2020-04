Come cambia la Pasqua con il Coronavirus? Coldiretti Liguria: "Le uova vere battono per vendite quelle di cioccolato"

Ingrediente principale di ricette pasquali liguri e alimento naturale tra i più completi che aiuta a rinforzare il sistema immunitario: con un aumento record del 45% degli acquisti, sono le uova le vere star del carrello, che battono nettamente, per Pasqua, quelle di cioccolato, dove si registra un crollo del 30-40% negli ordini, secondo l’Unione Italiana Food.

Il boom è determinato da un deciso ritorno in cucina delle famiglie che, a seguito del prolungamento delle restrizioni anti-contagio, passeranno la Pasqua a casa, fatto che spingerà anche i liguri a cimentarsi tra i fornelli, in ricette che annoverano tra gli ingredienti principali appunto le uova, come la pasta fatta in casa, dolci e torte salate, tra le quali la famosissima torta Pasqualina genovese, pietanza a base di verdure e uova documentata dal XVI sec. nel “Catalogo delli inventori delle cose che si mangiano et si bevano”.

La tendenza dell’acquisto di questo prodotto continuerà inoltre ad accentuarsi con l’avvicinarsi della settimana Santa durante la quale, a livello nazionale, saranno ben oltre 400 milioni le uova "ruspanti" consumate, secondo tradizione, sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o utilizzate in ricette succulenti.

Le uova di gallina sono le più comunemente consumate e sono altamente nutrienti, dal momento che contengono tutti gli amminoacidi essenziali, e forniscono quantità significative di vitamina A, acido folico, vitamina B6, vitamina B12, ferro, calcio, fosforo e potassio, mentre sono una delle poche fonti naturali di vitamina D, un ottimo antistress e immunostimolante. Indicate anche nelle diete vegetariane, poiché aiutano a raggiungere il corretto apporto di vitamina B12, sono quindi valide alleate della nostra salute.

“L’uovo è un cardine della nostra cucina, essendo un ingrediente base di molte ricette della tradizione e alimento poco costoso, pertanto di vasto consumo. – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – Ma, oltre ciò, è un alimento molto nutriente, consigliabile, nella maggior parte delle diete, perché digeribile, non fa male al fegato come alcuni credono, ed è fonte eccellente di proteine di alta qualità, vitamine e minerali , mentre mantiene una basso contenuto di calorie. È quindi un ottimo alleato della nostra salute, poiché aiuta a rafforzare il sistema immunitario o a rimetterlo in sesto dopo una malattia, agendo come “ricostituente naturale. È bene però assicurarsi sempre della freschezza e qualità delle uova acquistate, rivolgendosi alle imprese agricole del territorio che, nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo, continuano a produrre e a rendere disponibili i propri prodotti a km0, presso i punti vendita rimasti aperti sul territorio regionale, in azienda e, in alcuni casi, anche direttamente a casa del consumatore attraverso la “spesa contadina a domicilio” di Campagna Amica Liguria. Si ricorda che la campagna non si ferma, e scegliere prodotti del territorio, o comunque italiani, aiuta l’economia dei nostri territori e dà la possibilità ai nostri imprenditori di continuare a lavorare per valorizzare tutte le nostre eccellenze locali.”