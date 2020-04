Albenga, SAT risponde ai quesiti dei cittadini: “In caso di dubbi contattateci attraverso i canali ufficiali”

A seguito di alcuni quesiti pervenuti a SAT in via non ufficiale attraverso i social network la ditta comunica che :

“Comunichiamo, se ce ne fosse il dubbio, che SAT sta eseguendo tutti i giorni in tutte le vie di Albenga (alternando centro urbano - e storico - e tutte le frazioni) gli interventi con la nostra lavastrade, nel rispetto di quanto indicato dall’ISS (documenti facilmente reperibili sui siti istituzionali dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute – www.iss.it e www.salute.gov.it ).

Invitiamo coloro che utilizzano internet a documentarsi e informarsi utilizzando i canali ufficiali e, altresì, invitiamo coloro che pubblicano i propri pensierini su facebook, non potendo rispondere loro su un sito di incontri interpersonali utilizzato impropriamente, a contattarci attraverso i nostri canali ufficiali (posta elettronica, pec oppure al nostro numero verde 800966156).