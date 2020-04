Coronavirus, la Protezione Civile di Borghetto ringrazia per le mascherine protettive “fatte in casa”

"La Protezione Civile di Borghetto Santo Spirito rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che, per far fronte all’emergenza Covid-19, stanno realizzando mascherine protettive 'fatte in casa' per la nostra cittadinanza". Si apre così la nota diffusa da Celeste Lo Presti, assessore alla Protezione Civile del Comune di Borghetto.