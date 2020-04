Emergenza Coronavirus, apertura straordinaria comune di Alassio per "buoni spesa"

Per le pratiche relative alla richiesta e al rilascio dei Buoni Spesa è stata predisposta l'apertura straordinaria del comune nei seguenti giorni: giovedì 2 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30; venerdì 3 aprile dalle ore 9 alle ore 13; lunedì 6 aprile dalle ore 9 alle ore 13; martedì 2 aprile dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14,30 alle 16,30

E' comunque possibile e preferibile presentare domanda via e-mail al protocollo del Comune (protocollo@comune.alassio.sv.it) utilizzando il modulo scaricabile dal sito web del Comune: http://www.comune.alassio.sv.it

"In caso di impedimento fisico o indisponibilità a raggiungere il comune è possibile chiamare il numero 0182 602455 e fissare un appuntamento per il recapito e il ritiro del modulo a domicilio da parte dei volontari. In questo caso si prega di fare attenzione: i volontari si recheranno al domicilio richiesto solo previo appuntamento che riceverete chiamando il numero indicato. Evitate di aprire la porta ad estranei che dovessero presentarsi privi delle caratteristiche che vi saranno indicate dai Servizi Sociali quando fisserete l'appuntamento" spiegano dal comune alassino.

I moduli per la richiesta dei "buoni spesa" sono disponibili, oltre che presso la sede municipale, anche presso le farmacie alassine e l'ufficio postale.