Finale, il saluto delle suore dei Rondinini: "Vi ricordiamo nelle nostre preghiere, risorgeremo anche da questa Pasqua sofferta"

La loro presenza fisica sul territorio finalese non vi è più dalla scorsa estate, quando la loro residenza ha forzatamente chiuso i battenti, ma il legame che stringe le suore dell'Opera di Santa Teresa del Bambin Gesù a Finale Ligure si è tutt'altro che attenuato.

Dalla loro nuova casa di Legino, dove risiedono da quando sono confluite nelle Piccole Suore Missionarie della Carità, suor Assunta e suor Agnese, storiche educatrici per intere generazioni di cittadini finalesi con il loro "Nido dei Rondinini" hanno quindi voluto inoltrare un pensiero tramite un video a tutti coloro che negli ultimi tempi si sono interessati alle loro condizioni.

Un saluto che non può non tener conto del difficile momento che sta vivendo l'intero Paese: "Carissimi amici tutti, vicini e lontani. Vogliamo dirvi che tutti i giorni siete presenti nelle nostre preghiere, perchè vi vogliamo bene. Siamo vicini alla Santa Pasqua, una Pasqua sofferta per questa pandemia, ma siamo certe che risorgeremo con Gesù per celebrare con gioiosa speranza il mistero pasquale nella luce del Cristo risorto".

"Ricordiamo sempre ogni vostra intenzione nelle nostre preghiere, porgiamo affettuosi e sinceri auguri di tanto bene di vero cuore".