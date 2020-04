Magliolo, la Croce Rossa attiva un servizio di supporto psicologico per volontari e cittadini

La Croce Rossa da sempre garantisce una risposta efficace e tempestiva in ogni emergenza. In questa circostanza oltre ad altri servizi, come quelli di pubblica assistenza, trasporto infermi e di consegna spesa e farmaci a domicilio, il Comitato di Magliolo mette a disposizione della comunità un servizio di supporto psicologico.

Il servizio, con accesso gratuito ed in anonimato, sarà svolto dalla dottoressa Roberta Negri, e si rivolge a chi si trova in isolamento, in quarantena ma anche a tutti i cittadini bisognosi di operatori della salute, soccorritori inclusi.

Per avere informazioni è possibile contattare la sede al numero 019.634295 dalle ore 8.30 alle 18.00.