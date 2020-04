L'Associazione Chicchi di riso ha consegnato ai medici e infermieri dell’ Ospedale San Paolo di Savona generi di prima necessità.

"L'Associazione, presieduta da Enzo Grenno, ringrazia tutto il personale dell'ospedale San Paolo di Savona per il grande, impegnativo e qualificato lavoro che sta svolgendo in questo particolare momento di emergenza per debellare il mortale Coronavirus".