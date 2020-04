Albenga: dal 6 aprile al via "Lontani ma vicini, lo sportello on line', il progetto dell'Associazione Immaginafamiglie APS

In questo periodo di difficoltà e isolamento forzato dovuto all'epidemia di Coronavirus, l'Associazione IMMAGINAFAMIGLIE APS si è interrogata su come rendersi disponibile per aiutare a superarlo. La risposta è: continuare la nostra attività sfruttando il telefono e la rete. Il progetto “Incontra la famiglie - Lontani ma vicini, lo sportello on line” sarà attivo da lunedì 6 aprile, con le seguenti possibilità:

- CENTRALINO SOCIALE, numero telefonico a disposizione per informazione sui servizi per le famiglie disponibili ad Albenga e dintorni, ma anche per chi volesse fare quattro chiacchiere per superare il senso di solitudine; ricevere su appuntamento una prima consulenza: psicologica, mediazione famigliare, counseling. Disponibilità giovedì ore 10/12 e 16/18 al numero 347 5031329

- “RESTIAMO INSIEME IN UNA PIAZZA VIRTUALE”: gruppi di discussione e incontro e conferenze su piattaforma online: seguite il calendario sulle nostre pagine; ci facciamo garanti delle informazioni che pubblichiamo con verifica delle fonti, consci della sovraesposizione di informazioni e fakenews che si verifica in questo momento. Segui le nostre pagine On line per il calendario attività FACEBOOK : IMMAGINAFAMIGLIE E informalefamiglie.

- AREA COMUNICAZIONE, spazio informativo sui social network pagine facebook IMMAGINAFAMIGLIE e Informalefamiglie e Instagram Immaginafamiglie per informazione, divulgazione, consulenza specialistica, gruppi a tema, attività ludiche e di svago; questi spazi saranno suddivisi in rubriche per facilitarne la consultazione. Verranno divulgate sia le attività di IMMAGINAFAMIGLIE che quelle che riceviamo da altre associazioni, enti (nazionali, regionali e locali) o professionisti.

- GRUPPI DI LETTURA ON LINE, in collaborazione con #COSAVUOICHETILEGGA? APS , su piattaforma Meeting Zoom (gratuita), tutti i venerdì a partire dal 10 aprile.

Informazioni e iscrizioni inviando un email a cosavuoichetilegga@gmail.com o telefonando o inviando un messaggio whatsapp al numero 3475031329, vi sarà inviato un link per collegarvi alla stanza di lettura, è necessario avere una connessione internet, uno smartphone o un computer o tablet con webcam e microfono.

DESIDERIAMO INFINE LANCIARE QUESTA CALL:

Sei una associazione, un ente, una cooperativa, un azienda, un professionista e svolgi attività utili alle famiglie? Utili per superare questo momento di crisi? Utili per il benessere della famiglia? Stiamo lavorando per raccoglie tutte le info su iniziative rivolte alle famiglie sul territorio e oltre.

Sei un'associazione, un professionista, un'ente, una cooperativa? Contattaci inviando una e mail a immaginafamiglie@gmail.com tutte le info su progetti, eventi e iniziative. Ne daremo comunicazione.

"Ringrazio ImmaginaFamiglie, associazione già operativa da tempo sul territorio comunale e che ha in atto, insieme al Comune, importanti progetti a sostegno delle scuole e delle famiglie, per questa nuova iniziativa che partirà il prossimo 6 aprile - spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Simona Vespo - In questo difficile momento la loro volontà è stata quella di continuare ad operare e, seppur con i limiti necessariamente dovuti per il rispetto della normativa vigente atta a limitare la diffusione del Coronavirus, hanno voluto offrire un concreto supporto alle persone che stanno vivendo un momento particolarmente complesso anche a livello psicologico. Il progetto 'Incontra la famiglie - Lontani ma vicini, lo sportello on line' credo che sarà in grado di offrire importanti risposte alle esigenze di molte persone e famiglie. Grazie ancora per il loro aiuto e, sono certa, insieme ce la faremo".