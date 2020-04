Albenga, i "Cittadini Stanchi" e le polemiche sull'ospedale: "Invitiamo le istituzioni a non litigare tra loro"

"Come 'Cittadini stanchi' abbiamo letto del dibattito che sta 'continuando' sull'ospedale di Albenga ". Si apre così la nota ufficiale dei "Cittadini stanchi" della città ingauna.

"E’ doveroso premettere che oggi il problema unico e condiviso da tutti dovrebbe essere solamente la risoluzione della pandemia tramite la salute e l'incolumità di ogni singolo cittadino - prosegue la nota - Le troppe morti impongono a tutti noi di non prestarci ora a dibattiti in questo momento inopportuni e rimandabili, pur riconoscendo l'importanza (mai come oggi visibile a tutti) del tema sanitario locale. Per questi motivi invitiamo le istituzioni a non litigare tra loro, rimandando questi legittimi pensieri a tempi migliori e a emergenza risolta. Nel frattempo, chiediamo al consigliere Tomatis (Lega) di pensare ad una semplice domanda 'Siete d’accordo o no nel chiedere alla Regione Liguria di sospendere il bando di assegnazione ai privati e di battervi affinchè l’Ospedale di Albenga resti pubblico ?'. I Cittadini Stanchi stanno con chi porterà questa battaglia, a prescindere da appartenenze o credo politico".

"Se anche la minoranza ingauna appoggiasse questa battaglia per il bene della nostra città, sarebbe un bellissimo segnale da parte di tutta la cittadinanza unita, altrimenti solo sterile polemica come quella vista nei confronti del sindaco negli ultimi giorni" conclude Angelo Pallaro, portavoce dei "Cittadini Stanchi non polemici, ma speranzosi".