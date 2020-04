Albisola Superiore: al via il concorso di disegno per le scuole elementari

"#Andràtuttobene, disegniamo a distanza ma uniti". Questo il titolo del concorso di disegno dedicato agli alunni delle classi della Scuola Primaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo delle Albisole. L'iniziativa, ideata e promossa dall'Assessorato all'Istruzione in collaborazione con la Dirigente scolastica Rosalba Malagamba, coinvolgerà 15 classi per un totale di circa 300 studenti. L'obiettivo è dimostrare, attraverso la creatività artistica e la fantasia, che anche nell'emergenza sanitaria si può restare vicini.



Il concorso si inserisce così tra le attività di apprendimento ludico e ha come tema la rappresentazione dei valori della scuola, dell'amicizia, del gioco, ma anche della salute e del rispetto reciproco. La data di inizio è lunedì 6 aprile, con la ricezione dei primi contributi, e si concluderà con la premiazione di un vincitore o vincitrice per classe. Terminata l'emergenza, gli autori dei disegni più originali riceveranno un premio speciale da parte della giuria.



"Il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha coinvolto e stravolto la vita delle famiglie albisolesi, con pesanti ripercussioni anche sui più piccoli. Da oltre un mese, infatti, le scuole sono chiuse, le lezioni si svolgono online e tutti devono rispettare il distanziamento sociale. L'aggregazione è però molto importante nel percorso di crescita, così come lo è lo stimolo della creatività" spiega l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Albisola Superiore, Simona Poggi.



"Mi è sembrato necessario fornire ai bambini i mezzi per dare spazio alla fantasia. Come? Con una delle attività più amate: il disegno. Colori e forme potranno così raccontare emozioni, preoccupazioni e buoni propositi. L'obiettivo è quello di rimanere uniti, anche se a distanza. Ringrazio la dirigente scolastica Rosalba Malagamba, i docenti e i genitori, per aver accolto con entusiasmo l'iniziativa" conclude Simona Poggi.



In accordo con i docenti e i genitori, i contributi degli alunni verranno inviati in via telematica a un indirizzo appositamente creato per il concorso, così da permettere a genitori, alunni e giuria di rispettare le norme del DPCM.